Volle Fußball-Stadien machen Modehändler Mut

„Die Leute brauchen die Gemeinschaft“

150 Jahre ist Fussl heuer alt geworden, das Filialnetz umfasst fast 200 Standorte - in Österreich und Deutschland. Die Innviertler sind in den letzten Jahren stark gewachsen. „Wenn sich eine Gelegenheit ergeben hat, haben wir sie genutzt“, sagt Mayr. Warum das Familienunternehmen in Sachen Online-Handel so zögerlich bleibt? „Der Transport wird teurer, die Verpackung wird teurer - die Menschen bestellen zwei Teile, schicken eins zurück, das kostet alles Geld, das geht sich nicht aus“, rechnet Mayr.