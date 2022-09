Welchen Ex-Politiker wünschen Sie sich zurück?

Seit Jahren zieht sich eine gewisse Instabilität durch Österreichs Politik. Affären und Skandale scheinen an der Tagesordnung zu stehen: Am Samstag hat ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner ihr Amt zurückgelegt, auch etwaige Comebackgerüchte von Ex-Bundeskanzler Christian Kern werden in unserer Community heiß diskutiert. Gibt es in Ihrer Wunschliste Ex-Staatsmänner und -frauen, die Sie wieder am politischen Parkett sehen möchten? Wenn ja, warum? Oder schmeckt, wie der Volksmund so schön sagt, „nur aufgewärmtes Gulasch gut“? Diskutieren Sie gerne in unserem Forum mit!