Jedes 4. Kind fühlt sich in der Klasse nicht wohl

„Das sind alarmierende Ergebnisse“, so Moser. „Unsere Schulzeit prägt uns maßgeblich. Wenn Kinder den Schulalltag mitbestimmen dürfen, fühlen sie sich dort wohler und haben mehr Freude am Lernen. Wir müssen uns außerdem als Gesellschaft überlegen, welche Werte wir Kindern in der Schule vermitteln. Nur wenn wir Kindern zuhören und sie erfahren, dass ihre Meinung ernst genommen wird, können sie als selbstbestimmte Menschen aus der Schule treten und ihr weiteres Leben und auch die Gesellschaft aktiv mitgestalten“, so Moser. In Zeiten großer Herausforderungen und Krisen wie Corona, Klimawandel und Krieg sei dies besonders wichtig.