ÖSV-„Comebacker“ hat Weltcup-Countdown gestartet

Exakt 58 Tage dauert es noch, bis der Dornbirner Mathias Graf in Les Deux Alpes (Fra) am 5. November sein allererstes Weltcuprennen als Skicrosser bestreiten wird. Der Countdown dazu hat nun mit dem ersten Schneekurs der Saison in Saas-Fee (Sz) gestartet. Anders als etwa die Schweizer Asse, die sich in Südamerika vorbereiten, feilt er mit dem ÖSV-Team auf dem Gletscher an der Form. „Wir haben kein so üppiges Budget, wie die eine oder andere Nationen“, sagt der 26-Jährige augenzwinkernd. „Die Eidgenossen haben dann aber halt auch mehr Druck.“