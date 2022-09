Grazerin (22) wurde Opfer von Telefon-Betrug

Am Dienstag erhielt die 22-jährige Grazerin einen Anruf von einer österreichischen Nummer - wie so viele andere. Die Frau legte aber nicht auf, als sie die Computerstimme hörte, und wurde von dort an eine Person weitergeleitet. Dieser Mann gab sich scheinbar als ausländischer Polizist aus und sagte der Frau, sie sei Opfer eines Datenmissbrauchs geworden.