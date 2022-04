Wölfe auf Streifzug neben Drautalstraße gefilmt

Da staunte ein Pkw-Lenker am Dienstagmorgen wohl nicht schlecht, als er direkt neben der Drautalstraße (B100) im Bereich von Steinfeld im Oberen Drautal zwei Wölfe bei ihrem Streifzug über Feld und Wiesen beobachten konnte. Die Tiere - es wird von Biologen vermutet, dass es sich um ein Pärchen handelt - sollen sich in Richtung Spittal an der Drau fortbewegt haben.