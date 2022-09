Milan und Chelsea galten in dieser Gruppe aufgrund ihrer Namen zurecht als die großen Favoriten. Doch zumindest hat Salzburg gezeigt, dass es keinen großen Klasseunterschied zu den Italienern gibt. Im Gegenteil waren die Salzburger sogar die bessere, gefährlichere Mannschaft, haben erneut eine super Leistung in der Königsklasse gezeigt. Es ist natürlich erst ein Spiel, aber man kann schon sagen: Wenn Salzburg dieses Niveau permanent zeigt, dann ist ihnen wieder der Aufstieg in das Achtelfinale zuzutrauen.