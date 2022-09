Manfred Schmid: „Haben die Punkte hergeschenkt“

Markus Mader (Trainer Austria Lustenau): „Die Zuschauer haben eine interessante, rassige und spannende Partie gesehen. Es waren vier schöne Tore und wir sind natürlich happy, dass wir den Punkt gemacht haben. In der ersten Halbzeit wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Alles in allem ein gerechtes Remis. So schnell haben wir noch kein Gegentor bekommen, das gehört nicht zu unserem Spielplan. Es ist genial, wie die Mannschaft nach dem Rückstand reagiert hat.“