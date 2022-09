Österreich: (Fast) Nirgendwo reist Frau sicherer

Hier sollte frau nicht alleine unterwegs sein

Die unsichersten Länder für alleinreisende Frauen sollen übrigens Kolumbien, Costa Rica, die USA, Chile und die Türkei sein. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur. So werden in Kolumbien vier von 100.000 Frauen ermordet. In der Türkei erlebten schon 38 Prozent Gewalt. Dass Gewalt gegen Frauen gerechtfertigt sei, glauben in der Türkei 13,3 Prozent, in Kolumbien 11,1 und in den USA 11 Prozent der Menschen.