„Gemeinsam gegen die Ragweed-Plage“

Korrekte Entsorgung

„Jeder, der in den nächsten Tagen ausgereifte samentragende Pflanzen sichtet, soll diese bitte ausreißen, in dichtverschlossene Plastikbeutel packen und zu einem Sammelcontainer des Burgenländischen Müllverbandes bringen. Von dort aus gelangen sie in die Sondermüllverbrennungsanlage“, erklärt Frühstück. Besagte Container befinden sich in Gols, Großhöflein, Unterpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz.