Chronisch krank, aber nun wieder „arbeitsfähig“

Betroffener ist ständig in Therapie

Der Mühlviertler war früher auf Montage und zuletzt bei der Voest tätig. Er kann sich nicht vorstellen, wie verlangt wieder arbeiten zu gehen, auch weil er ständig in Therapie ist. „Das hab ich auch denen bei der PVA gesagt. Aber dort haben sie gemeint, ich soll mich halt arbeitslos melden oder um Notstandshilfe ansuchen. Aber ich will in die Frühpension.“