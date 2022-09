Wien Energie: Billigstrom für Luxus-Pensionisten

Von einem Auslaufmodell kann man jedenfalls nicht sprechen. Aktuell gibt es nämlich noch immer rund 400 aktive Beamte und Vertragsbedienstete, die ebenfalls von diesem Preisdeckel profitieren. Wer jetzt noch schnell in den Genuss dieser gönnerhaften Mitarbeitervergünstigungen kommen will, wird an dieser Stelle enttäuscht. Für neu eintretende Mitarbeiter gelten diese Vereinbarungen nämlich nicht mehr.