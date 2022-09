Hat Leo DiCaprio gleich zwei Models an der Angel?

Um wen es sich bei der jungen Frau handelte, hat das Blatt mittlerweile auch herausgefunden: Model Maria Beregova. Die in der Ukraine geborene Brünette, die in der Schweiz aufgewachsen ist und aktuell in London lebt und studiert, ist gerade mal 22 Jahre jung und hatte sich kurz vor dem Flirt mit DiCaprio an der Côte d‘Azur von ihrem Ehemann, einem Immobilienmakler und Geschäftsmann aus Monaco, scheiden lassen.