„Verdiene beim AMS mehr als in Liga zwei“

Aus Pfaffstätten kommend über Baden in den Admira-Nachwuchs, von dort in die Bundesliga hochgearbeitet und von der Austria als Hoffnungsträger abgeworben. Der Bruch der steilen Karriere folgte bei den Veilchen. Am Tag nach der Transferperiode steht Maximilian Sax noch immer ohne neuen Klub da. Die Hürden für einen neuen Vertrag werden immer höher.