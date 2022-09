Verstärkte Verkehrskontrollen bei Wiener Schulen

Das neue Schuljahr steht für tausende Schüler in den Startlöchern. Damit sie auch sicher an ihr Ziel kommen, wird die Wiener Polizei in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt die Einhaltung von Tempolimits im Schulumfeld kontrollieren. Durchschnittlich sind 3800 Schulpflichtige im Alter zwischen sechs und 15 Jahren Jahr für Jahr auf Österreichs Straßen verunglückt.