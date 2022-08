Juventus Turin holt PSG-Star in letzter Minute

Massimiliano Allegri darf einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen. Am letzten Tag des Transferfensters hat Juventus Turin Leandro Paredes an Bord holen können. Paris Saint-Germain verleiht den Argentinier für ein Jahr. Für 20 Millionen Euro hat der Serie-A-Klub die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler fest zu verpflichten.