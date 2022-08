Wien Energie: Statt Stresstest Wohlfühlprogramm?

„Es gibt mehrmals täglich Bewertungen“

Bei der Wien Energie will man das so nicht gelten lassen. „Es gibt mehrmals täglich Bewertungen und Monitoring des Liquiditätsrisikos, laufende Prozessüberwachungen und Abstimmungen. Zusätzlich finden regelmäßig Audits des Risikomanagements durch externe Prüfer statt. Die aktuellen Entwicklungen waren so nicht vorhersehbar“, so ein Sprecher.