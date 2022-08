Könnten Sie beim Zahlen auf Bargeld verzichten?

Am Dienstag ist es bei der BAWAG zu technischen Störungen in den Filialen und im Online-Banking gekommen. Das Einloggen in der App war nicht möglich, ebenso auch das Abheben von Geldbeträgen in den Filialen. Des Öfteren hört man von Fällen von Bürgern die zwar keineswegs zu wenig Geld haben, jedoch aus technischen Gründen, sei es wegen gesetzten Limits oder Verbindungsfehlern, nicht zahlen können. Da könnte Bargeld schon um einiges praktischer als die technisierte Variante. Mittlerweile kann man aber auch schon fast überall mit seiner Kredit- und Bankomartkarte zahlen. Könnten Sie ganz ohne Bargeld als Zahlungsmittel auskommen? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!