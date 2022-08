Kanada als nächster Schritt in Richtung Frankreich

Die Stadt Halifax in Kanada ist für ihre Schifffahrtsgeschichte bekannt. Ab morgen sind es keine Schiffe, die dort für großes Aufsehen sorgen, sondern ein paar Segelboote. Allerdings keine beliebigen, sondern Boote mit Weltklasseseglern, die bei dieser Weltmeisterschaft in der Provinz Nova Scotia ersten Markierung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Marseille (Segeldestination von Paris) setzen wollen. Mitten drin statt nur dabei ist das Duo Benjamin Bildstein und Dominik Hussl.