Das sind die Gewinner der heurigen gamescom-Awards

Reduziertes Angebot

Nach zwei Ausgaben ohne Publikum hatte die gamescom am vergangenen Mittwoch in Köln wieder mit Besuchern begonnen. Der erste Tag der Messe war wie gewohnt den Fachbesuchern vorbehalten. Von Donnerstag bis Sonntag war die Messe für alle geöffnet. Eine erwartete Besucherzahl hatten die Koelnmesse und der Verband Game vorab nicht mitgeteilt. Allerdings sollte das Ticketkontingent kleiner ausfallen als in den Jahren vor der Pandemie, als bis zu 370.000 Menschen die Gamescom besucht hatten. Auch das Angebot an Ausstellern war reduziert: Branchengrößen wie Electronic Arts, Sony, Nintendo und Activision Blizzard, von denen manche ganze Hallen füllten, hatten ihre Teilnahme abgesagt.