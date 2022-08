Erster Weltkrieg: Tagebuch eines Frontsoldaten

Das Niederschreiben der Kriegserlebnisse gab ihm Halt

Andreas Kuchler, Historiker und Direktor des Villacher Stadtmuseums, fasste die persönlichen tagebuchartigen Aufzeichnungen, die Arneitz zwischen 1914 und 1918 als Frontsoldat angefertigt hatte, in der Publikation „Meine Erlebnisse in dem furchtbaren Weltkriege 1914-1918“ zusammen. „Obwohl bereits rund hundert Jahre alt, wirkt sein Erzählstil überraschend aktuell“, sagt Kuchler: „Der junge Kärntner wird kreuz und quer zu Brennpunkten entscheidender Schlachten geschickt. Das minutiöse Niederschreiben seiner Kriegserlebnisse gibt ihm einen gewissen Halt und so etwas wie ein Gefühl subjektiver Sicherheit im todesschwangeren Kriegsalltag.“