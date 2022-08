Nach Leistenbruch-OP schnell wieder fit

Wendet man die TEPP-Technik an, wird der Bruch in dem ganz schmalen Raum zwischen Muskulatur und Bauchfell - ohne Klammern und Nähte - von außen saniert. Das verstärkende Kunststoffnetz wird also außerhalb der Bauchhöhle über die Bruchpforte gelegt. Geht man hingegen nach der so genannten TAPP-Methode vor, wird das verstärkende Netz von der Bauchhöhle aus, also von innen befestigt: