US-Schulbezirk führt körperliche Bestrafung ein

Ein US-Schulbezirk möchte künftig mit fragwürdigen Methoden wieder für Zucht und Ordnung in den Klassen sorgen. Konkret soll in einem Bezirk in Missouri ab diesem Schuljahr die Prügelstrafe wieder eingeführt werden. Eltern hätten dem zuständigen Superintendenten sogar dafür „gedankt“, bekräftigte er die Entscheidung. Erst 2001 wurde die äußerst umstrittene Erziehungsmaßnahme in Missouri abgeschafft.