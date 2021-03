„Gewalt an Kindern in der Mitte der Gesellschaft“

Ein Kinderschutzkonzept, erklärt Gugerbauer, sei ein Bündel an Maßnahmen, das darauf abziele, Gewalt gegen Kinder zu verhindern. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sei allgegenwärtig, so Gugerbauer, und es gelte, diese sowohl in Schulen, Kindergärten, Freizeitvereinen und Organisationen zu verhindern als auch zu erkennen, wenn Kinder und Jugendliche außerhalb der Organisation misshandelt werden.