Eine „G’sunde Watschen“ gibt es einfach nicht

Langsames Umdenken der Bevölkerung

Nur ein Drittel der Befragten erachtet Beschimpfungen wie „Du bist zu blöd für alles“ als psychische Gewalt. Trotzdem hat auch bei solchen Erziehungsmaßnahmen bereits ein kleines Umdenken stattgefunden: 2009 haben 24 Prozent das Beschimpfen des Kindes als verboten eingestuft, jetzt sind es 33 Prozent. Laut Kinder- und Jugendanwaltschaft sei es dringend nötig, den Bekanntheitsgrad des Gewaltverbots in der Erziehung zu steigern. Während in Skandinavien die Zahl bei 93 Prozent liegt, stagniert der Wert in OÖ bei etwa 70 Prozent. „Es braucht dringend weiter Aufklärungsarbeit“, sagt Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer.