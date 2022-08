„CYGNI“: Angriff auf Augen, Ohren und Geist

„CYGNI: All Guns Blazing“ verbindet laut Konami „Oldschool-Nostalgie mit Grafikelementen der nächsten Generation, qualitativ hochwertigen Animationen und intensiver Action“. Das Spiel sei ein „Angriff auf Augen, Ohren und Geist“ und biete ein „außergewöhnlich berauschendes Videospielerlebnis“. „CYGNI: All Guns Blazing“ versuche nicht, Shoot ‘em ups neu zu erfinden, sondern das Genre zu verbessern, „um die gesteigerten Empfindungen einer wahrhaftigen Erfahrung der nächsten Generation zu liefern“, so das Versprechen.