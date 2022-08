Lukas Podolski: „Schiris haben keine Eier mehr“

Ex-Nationalteamspieler Lukas Podolski hat wieder einmal mit einem Sager für Aufsehen gesorgt. Nach einem enttäuschenden 2:2 seines Klubs Gornik Zabrez gegen Legia Warschau in der polnischen Liga ließ der 37-Jährige seinem Frust freien Lauf und adressierte die Schuld am vergebenen Sieg vor allem an die Unparteiischen.