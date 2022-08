Liverpool-Krise: Sager von Klopp sorgt für Aufruhr

Gerade einmal zwei Punkte aus den ersten drei Runden - das hat sich der FC Liverpool ganz anders vorgestellt. Es ist der schlechteste Saisonstart in der Ära Klopp. „Liverpool muss wieder in die Spur finden. Sie sind extrem schwach gestartet, was man nicht von ihnen erwartet hätte. Sie haben sehr hohe Erwartungen, aber sie sind aktuell Millionen Meilen davon entfernt“, litt Legende Jamie Carragher bei Sky Sports mit seinem Herzensklub mit.