„Banker“ Ronaldo stellt Liverpool-Legende bloß

Carragher fungierte bei der Live-Übertragung von „Sky“ als Experte. Ebenso wie die auch namhaften Herrn Roy Keane und Gary Neville. Ronaldo lief in der Vorberichterstattung in der Aufwärm-Montur an dem Trio vorbei, blieb stehen, um zu smalltalken und Umarmungen auszutauschen. Allerdings nur mit den ManUnited-Legenden Keane und Neville. Die Liverpool-Legende im Bunde ignoriert er demonstrativ - auch und erst recht, als Carragher sich sichtlich um eine förmliche Begrüßung bemühte.