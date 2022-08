„Windräder sind die Statuen der Freiheit“

Freuen Sie sich eigentlich darüber, dass die Energiepreise, vor allem für fossile Energie, derzeit so hoch sind? Das ist ja eigentlich ein Turbo für die Energiewende.

Also, dass die Energiepreise so schnell so hoch nach oben steigen, ist ein irres Problem für viele Menschen, und das kann einem als Politiker nicht gefallen. Für uns wird die Dynamik einfach dringlicher, wir müssen unabhängig werden von Öl und Gas. Ich bin oft im Gespräch mit Installateuren und die erzählen mir, dass die Leute jetzt eine Photovoltaik-Anlage oder eine neue Heizung bestellen, obwohl man noch gar nicht genau sagen kann, was es kosten wird. Die Leute sind nicht mehr bereit, den Krieg von Putin zu finanzieren.