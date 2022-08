Skurriler Rechtsstreit um Mietwohnung in Wien

Penibel gepflegte Gärten, viel Grün und schmucke Villen dominieren die Gegend. Aber in einem stattlichen Haus in der Kupelwiesergasse in Hietzing tobt seit vielen Jahren ein Rechtsstreit, der so gar nicht hierher passt. Die Vorgeschichte zu dem „Krimi“: 1997 hatte eine ehemalige Patientin dem pensionierten Arzt Suad Fanni (80) ihre geräumige Wohnung in dem Gebäude zur Übernahme überlassen - und er war daraufhin dort eingezogen.