Alonso gesteht Herzblatt Schlager: „Wechsle nicht“

Was er damit meinte? Sie hatte ihn darauf angesprochen, dass er zuletzt in Spielberg mit einem Aprilia-T-Shirt gesichtet wurde. Was es damit denn auf sich hatte, wollte Schlager wissen. „Keine Sorge, ich werde nicht wechseln“, schmunzelte Alonso: „Ich bleibe bei meinen vier Rädern.“ Er verbinde regelrecht eine Freundschaft zum Team Aprilia.