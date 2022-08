Cobain-Tochter dachte nicht, dass sie 30er erlebt

„Habe Wege gefunden, Schmerz in Wissen umzuwandeln“

Die Schauspielerin spielt mit ihrer Trauer auf den Verlust ihres Vaters Kurt an. Der Nirvana-Frontmann hatte im Alter von 27 Jahren Selbstmord begangen. Seine Tochter war zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr alt. Laut Frances war es „ein Zwischenfall in einem Flugzeug, weswegen ich dem Tod sehr nah war“, der sie zum ersten Mal Dankbarkeit für ihr Leben verspüren ließ: „Ich bin so froh, dass ich mich selbst widerlegt habe. Und dass ich Wege gefunden habe, um meinen Schmerz in Wissen umzuwandeln.“