Fridays For Future demonstrierten vor OMV-Zentrale

Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future haben am Freitagabend vor dem Sitz der Wiener OMV in der Leopoldstadt demonstriert. „Jahrzehntelanges Fehlmanagement in der Energiepolitik hat uns mitten in die Energie- und Klimakrise befördert. Viele der Katastrophen waren absehbar, aber die Regierung und die OMV liebäugelten lieber mit russischem Gas“, sagte Klara Butz von Fridays For Future Wien.