Dürre: Welche Gemeinden besonders betroffen sind

Donnerstag bis zu 37 Grad

Ergiebige, flächendeckende Mengen sind laut Meteorologen nicht in Sicht. Am Donnerstag klettert das Quecksilber auf bis zu 37 Grad, am Freitag entstehen zwar kräftige Regenschauer und Gewitter - doch die sorgen nur kurz für Abkühlung, nicht aber für ein Ende der Trockenheit. Landesweit fehlen 22,4 Prozent an Niederschlag. Statt üblicher 435 Liter pro Quadratmeter (bis Mitte August) regnete es etwa auf der Wiener Hohen Warte nur 270 Liter.