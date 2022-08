Polizei nahm Schlepper direkt an der Grenze fest

Laut Heeresangaben fuhr der Schlepper dann zur Grenze. Die Soldaten bewachten ihn, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf. Dem Beschuldigten wurden Handfesseln angelegt. Er hatte mehr als 500 Euro in bar und zwei Handys bei sich. Die Beamten brachten ihn nach Oberpullendorf in eine Arrestzelle. Spezialisten der Spurensicherung nahmen noch am selben Tag den Kastenwagen genau unter die Lupe. Die Flüchtlinge wurden im Zuge der Ermittlungen befragt. Der Schlepper gab zu, den illegalen Transport lange geplant zu haben.