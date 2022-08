Lukas Weißhaidinger zieht souverän ins Finale ein

Lukas Weißhaidinger hat bei der Leichtathletik-EM in München souverän das Finale im Diskuswurf am Freitag (20.20 Uhr) erreicht. Der Olympia-Dritte warf in der Qualifikation in der B-Gruppe 65,48. Damit kam er als Gesamt-Fünfter in die Entscheidung der zwölf besten Europäer.