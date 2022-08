Auf der Spur von „Kokain-General“ Martin Schabel

„Also, mir sagt das Gesicht nichts“, so ein deutscher Stammgast der Ferienanlage, der sich zum Müllwegbringen vor die Tür „verirrte". Fast sieben Monate hielt sich der Most Wanted hier am Jachthafen vor der Justiz versteckt - doch auch in den nahe gelegenen Lokalen will man den Mann nie gesehen haben. Was die Ermittler nicht verwundert.