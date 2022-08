Harry und Meghan wollen Cambridges nicht sehen

Straffes Programm für Harry und Meghan

Wohl ein Grund: Bei ihrer Reise nach England und Deutschland erwartet Meghan und Harry ein straffes Programm. Unter anderem wird die 41-jährige Ex-Schauspielerin beim „One Young World“-Gipfel, bei dem junge Führungskräfte aus mehr als 190 Ländern zusammenkommen, eine Rede bei der Eröffnungszeremonie halten. Nur einen Tag später werden die Sussexes an einer Veranstaltung der Invictus Games in Düsseldorf teilnehmen. Zurück in London besuchen die beiden die „WellChild Awards“, bei denen schließlich Prinz Harry öffentlich zu Wort kommen wird.