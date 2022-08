Wagrain drehte Hit nach Halbzeitansprache

Neuzugang gelingt Viererpack

Meister werden will auch Vizemeister Zell am See, der nach einem 4:0-Heimerfolg gegen Altenmarkt 1b mit Wagrain der letzte unbesiegt gebliebene Vereine der 2. Klasse Süd ist, der mit einer blütenweißen Weste in die fünfte Runde starten wird. Der kroatische Neuzugang Josip Brkic erzielte einen Viererpack, führt mit zehn Goals wie Niedermeier die Torschützenliste an. „Wir wollen Meister werden, haben aber vor jedem Gegner Respekt. Schritt für Schritt“, erklärte Zell am See-NeoCoach Uzunov. Laurent Seiringer