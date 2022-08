Fußball „Männersport“ - Experte kassiert Shitstorm

Hitzige Szenen, echte Emotionen, schier archaisch angehauchte Revierverteidigungskämpfe, ein veritabler „Trainer-Zoff“ - der Londoner Städtekämpf zwischen Chelsea und Tottenham hatte am Sonntagnachmittag alles zu bieten, was ein Derby gemeinhin ausmacht. Und Graeme Souness, schottischer Ex-Kicker und - Trainer, inzwischen Sky-Experte, war ob der spektakulären Szenen glückselig. Und wollte den abschließenden Knatsch zwischen Tuchel und Conte auch nicht überdramatisieren. Mit der schlichten Erklärung, dass Fußball immerhin Männersport sei. Autsch! Die Empörungswelle schwappte auf Twitter schnell über. Erst recht, als der gute Mann etwas später noch fabulierte, dass „wir unseren Fußball zurückhaben“ und „die Männer es angehen“. Und das im physischen Studio-Beisein von Chelsea-Stürmerin Karen Carney. „Schändlich“ sei sein Kommentar, musste sich Souness via Social Media gefallen lassen, „heikel“ dazu und „bizarr“. Ein Streifzug durch die Twitter-Reaktionen: