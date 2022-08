Memphis: Straka schon Zweiter, Schwab verpasst Cut

Saison für Schwab vorbei

Für Schwab ist hingegen die Saison vorbei. Wie die Topstars Scottie Scheffler oder Rory McIlroy kam für den Steirer nach zwei Runden das Aus. Dem 27-Jährige missglückte der Start in den Freitag völlig, auf den ersten fünf Löchern spielte er vier Bogeys. Vier Birdies und drei weitere Schlagverluste bedeuteten am Ende eine 73er-Runde bzw. eine 141 (1 über Par) nach zwei Tagen - zu wenig, um sich für die Top 70 zu qualifizieren. Damit verpasst Schwab auch die Qualifikation für das zweite FedExCup-Playoff-Turnier kommende Woche, das BMW Championship in Wilmington, Delaware. Jetzt folgen für ihn vier Wochen Pause mit Vorbereitung auf die neue Saison, die Mitte September startet.