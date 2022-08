Männer raubten Frau aus: Täter wurden angezeigt

Am Freitag kam es am Wiedner Gürtel zu einer Auseinandersetzung: Nachdem eine 33-Jährige in der Straßenbahn auf zwei Männer getroffen hatte, versuchten die beiden, die Frau zu berauben. Die Täter wurden von der Polizei gefasst. Doch während der Festnahme kam noch etwas anderes zum Vorschein.