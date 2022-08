Mann (29) lud 14-Jährige zu sich ein: Ausgeraubt!

Ein 29-Jähriger ist vergangenen Freitag von drei Männern in seiner Wohnung in der Wiener Innenstadt ausgeraubt worden. Das Opfer verabredete sich über die sozialen Netzwerke mit der 14-Jährigen, wozu sie ihre 18-jährige Freundin ebenfalls mitnahm. Nach dem Treffen wollten sich die zwei Freundinnen von drei Bekannten abholen lassen. Was dann geschah, ist einfach unfassbar.