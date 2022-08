Im Gemeindebau „blüht“ die illegale Vermietung

Observieren, befragen, dokumentieren

Und so läuft die Sache in der Regel ab: Nachbarn melden Verdächtiges an Wiener Wohnen. Kann der Hauptmieter nicht glaubhaft erklären, warum ständig Fremde in seiner Wohnung ein und aus gehen, rücken die Sherlocks an. Sie observieren, befragen, dokumentieren. Räumt der Ertappte dann nicht selbst das Feld, wird geklagt. Die Aussagen und Unterlagen der Detektive haben vor dem Richter Gewicht. Räumung!