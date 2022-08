Deutsche Regierung stoppt Einsatz in Mali vorerst

Bereit, sich weiterhin an Mission zu beteiligen

Grundsätzlich sei Deutschland aber weiter bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen. Dies habe nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kritisierte den malischen Verteidigungsminister Sadio Camara auf Twitter. Er habe ihr erst am Donnerstag zugesagt, dass es keine weiteren Auflagen für den Einsatz geben solle. Nur einen Tag später seien dann die Überflugrechte verweigert worden.