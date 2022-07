Heißer Rücktransport: Bundesheer rüstet in Mali ab

Tonnen an Material muss zum Airport

Die reibungslose Rückkehr in die Heimat ist auch drei steirischen Soldaten zu verdanken: Major Patrick Schuster und zwei Unteroffiziere des Versorgungsregiments 1 aus Gratkorn sind Ende Juni mit Soldaten des Jagdkommandos nach Mali gereist. Die Logistik-Spezialisten organisieren dort etwa den Rücktransport von 20 teils gepanzerten Fahrzeugen (in Summe 70 Tonnen) sowie von zehn Tonnen Ausrüstung und Material, wie Computer, Schutzwesten, Zelte und Bekleidung.