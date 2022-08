Otto Retzer: Flüchte im Winter nicht nach Thailand

In den letzten Tagen trat Otto Retzer in Kärnten bei vielen Events auf: Erst tanzte er beim Villacher Kirchtag, dann war er im Schlosshotel Velden bei der Vorstellung von Hannes Jagerhofers Solarschiff für den Wörthersee dabei. Am Freitag machte in einigen Medien die Geschichte die Runde, dass er wegen der hohen Stromkosten im Winter für viele Monate nach Thailand ziehen würde.