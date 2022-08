Österreichs Frauen als 11. mit bestem EM-Ergebnis

Österreichs Kunstturnerinnen haben sich bei der EM in München von ihrer besten Seite gezeigt! Selina Kickinger, Carina Kröll, Jasmin Mader, Alissa und Charlize Mörz lagen nach den Bewerben im Rahmen der European Championships am Donnerstag auf dem elften Rang. Besser waren Teams aus Österreich bei kontinentalen Titelkämpfen davor noch nie platziert. Da sich die Top-13 für die Weltmeisterschaft Ende Oktober in Liverpool qualifizieren, wurde ein wichtiges Ziel erreicht.