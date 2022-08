Niemand weiß, wo sich Rehbock „Peterl“ herumtreibt

„Er hat den Braten wohl gerochen“

Anschließend ist „Peterl“ jedenfalls abgetaucht. „Wir haben mehrmals versucht, das Tier, das seine Mutter verloren hatte, einzufangen“, erzählt Michael Lamprecht, Bezirksjägermeister in Kufstein. Sogar einen guten Platz in einem Wildgehege habe man für „Peterl“ schon gehabt. Die Fangversuche scheiterten allerdings, „Peterl“ kam niemals auch nur in die Nähe der – gut gemeinten – Falle. Sämtliche Anlockungsversuche misslangen. „Er hat den Braten wohl gerochen“, schmunzelt Lamprecht.